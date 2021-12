Pregnana, la vicesindaco Barbieri si dimette

Pregnana

La decisione del vicesindaco Barbieri. Al suo posto subentra Roberto Gadda

La Giunta Comunale di Pregnana modifica il suo assetto. L'assessore e vicesindaco Elisa Barbieri lascia infatti l'incarico a pochi mesi dalle elezioni.

Lascia il vicesindaco

Lunedì 13 dicembre 2021, l’Assessore e Vicesindaco Elisa Barbieri ha presentato le sue dimissioni da Consigliere Comunale e da Assessore per motivi legati all’avvio di una nuova attività lavorativa noncompatibile con il ruolo sinora ricoperto.

Subentra Gadda

Nello stesso giorno il Sindaco Angelo Bosani ha nominato nuovo Assessore e Vicesindaco Roberto Gadda, già Consigliere della Lista Insieme per Pregnana. Il neo Assessore si occuperà in sostanza delle stesse deleghe in precedenza ricoperte dal Vicesindaco uscente. Dice il Sindaco Angelo Bosani: “ringrazio Elisa per tutto il lavoro svolto in questi quattro anni e mezzo e per la relazione umana e professionale che abbiamo costruito insieme; so che Elisa avrà modo di supportare il lavoro di questa Amministrazione anche in futuro e le faccio i miei migliori auguri per la nuova esperienza lavorativa che sta per avviare; do il benvenuto in Giunta a Roberto Gadda augurandogli buon lavoro, specie in questo periodo complesso che la nostra comunità e l’Amministrazione stanno vivendo”.

Le parole di Barbieri

Dice il Vicesindaco uscente Elisa Barbieri: “ringrazio il Sindaco e la Lista Insieme per Pregnana per l’occasione che mi è stata data e la fiducia nei miei confronti; ringrazio anche la Giunta e gli Uffici Comunali per il lavoro svolto insieme anche nei momenti più difficili di questi anni; auguro a tutti, Giunta e Consiglio, un buon lavoro per il futuro, in particolare a chi mi sostituirà; per quanto mi riguarda, mi aspetta un nuova esperienza che affronterò con il massimo impegno e dedizione”.