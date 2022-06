Pregnana al voto: affluenza al 58%

Pregnana al voto per eleggere il sindaco: affluenza al 57%.

Al voto

Affluenza al 58% dei votanti per le elezioni amministrative di Pregnana. Dato di poco inferiore a quello di cinque anni fa, quando votò il 60%.

Affluenza a Pregnana

I pregnanesi scelgono il nuovo sindaco: da una parte Angelo Bosani, candidato per Insieme per Pregnana, che cerca la rielezione. Dall'altra Maria Grazia Pizzigoni, candidata sindaco per la lista Laboratorio Civico.

Cinque anni fa Bosani vinse contro lo sfidante Luca Sala per soli otto voti.

Oggi dalle 14 lo spoglio.