Pranzo stellato per i contradaioli di San Magno a Legnano che si sono ritrovati domenica 3 marzo.

Pranzo stellato per la contrada San Magno

La giovane brigata del ristorante Trattoria Contemporanea ha ancora una volta superato le aspettative e soddisfatto i palati dei commensali presenti domenica 3 marzo in Via Berchet. "Trattoria si basa sul principio del gruppo, dove ognuno lascia cuore e anima per quello che fa”.

Queste parole, pronunciate dal giovane chef Davide Marzullo, spiegano come sono riusciti ad entrare in sintonia con i contradaioli rosso bianco rossi. Entrambi i gruppi si basano sul valore del gruppo compatto e coeso che lavora con passione ad un fine comune, ed è così che nasce "Nobili e Stellati".

Il Pranzo Stellato ha riscosso molto successo rendendo il maniero della Nobile gremito di persone, che hanno gustato arancini, pasta patate e cozze, filetto di maiale su fondo di senape con insalata di stagione, babà e frittelle.

Le persone presenti

"Abbiamo avuto la fortuna di conoscere Davide grazie alla Fondazione Famiglia Legnanese e al suo progetto delle borse di studio. Da studente ha partecipato ad un concorso legato all'assegnazione di quest'ultime e nel 2014 ha varcato le mura di Via Berchet per la prima volta".

Su invito della Reggenza delle Nobile Contrada San Magno, hanno partecipato all’evento il Presidente Giuseppe Colombo e i consiglieri Lorenzo Radice (Sindaco Città di Legnano), mons. Angelo Cairati (Prevosto di Legnano), Raffaele Bonito (Gran Maestro del Palio), Andrea Monaci (Cavaliere del Carroccio), Gianfranco Bononi. Tutti hanno speso ottime parole per lo chef Davide Marzullo, per la sua squadra e sulla sintonia che si è creata con la Contrada.