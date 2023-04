Pranzo stellato per i contradaioli di San Magno a Legnano che hanno potuto gustare presso la loro sede i piatti dello chef Davide Marzullo.

Pranzo stellato per la contrada di San Magno

Ieri, 16 aprile, i contradaioli di via Berchet a Legnano si sono ritrovati tra le mura di Contrada per un pranzo davvero unico: lo chef Davide Marzullo, che ha di recente conquistato la sua prima Stella Michelin con il ristorante Trattoria Contemporanea a Lomazzo (CO), ha allietato i palati di tutti i commensali presenti con un menù davvero ricercato.

Eppure, per la serie “A volte ritornano”, non è la prima volta che il giovane chef talentuoso varca la soglia di San Magno: nel 2014 infatti, quando ancora frequentava l’IPC Falcone di Gallarate, era stato selezionato per il concorso culinario Sanmagnando, l’iniziativa a ricordo dell’amico e contradaiolo Carlo Perone con l’intento di valorizzare cuochi promettenti che ha per anni coinvolto futuri chef dell’istituto.

Dopo 9 anni, il grande ritorno dello chef in Contrada, per un pranzo stellato degno della Nobile.

Un sentito ringraziamento dalla Reggenza e dai contradaioli tutti allo Chef Davide Marzullo e alla sua brigata per aver messo a disposizione della Contrada talento ed entusiasmo.