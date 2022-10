Pranzo in Contrada San Magno per l'associazione International Inner wheel

Martedì 25 ottobre la Contrada San Magno ha ospitato l’Associazione International Inner Wheel, Club Busto, Gallarate, Legnano “Ticino”.

Pranzo in contrada per l'International Inner wheel

Un pranzo fortemente voluto dalla Presidente del Club “Ticino”, Rita Bigatti Cespi, che ha scelto proprio il maniero di via Berchet per accogliere la Governatrice del Distretto 204 Patrizia Gentile, di origini astigiane, e la Segretaria Distrettuale Roberta D’Angelo, appartenente al Club di Como, oggi in visita a Legnano, come simbolo di uno scambio “culturale” tra due città che hanno in comune la passione per il Palio.

Nota come una delle più grandi organizzazioni femminili di service al mondo, l’Associazione International Inner Wheel conta circa 107.552 socie appartenenti a 4.062 Clubs sparsi in 101 nazioni e territori; dall’Europa, all’Africa, India, Filippine, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, e Canada, per citarne soltanto alcune.

L'associazione nata nel 1983

In origine formata da mogli e figlie di Rotariani, con cui condivide la matrice nell’agire e nel servire, da qualche anno è aperta a tutte le donne che ne appoggiano le finalità sancite da Statuto: promuovere la vera amicizia, incoraggiare gli ideali di servizio individuale, favorire la comprensione internazionale. Nato nel 1983, il Club di Busto, Gallarate, Legnano “Ticino” oggi conta 23 socie ed è attivissimo sul territorio in ambito sociale e culturale.

Un momento di gioia e comunanza d’intenti, che ha visto il Gran Priore Emerito Roberto Clerici fare gli onori di casa e illustrare la storia delle sale del maniero alle 23 socie presenti.