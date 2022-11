Potenziamento Rho-Parabiago: il parere ambientale favorevole

Parare favorevole da parte del Ministero per la Transizione ecologica per la Valutazione di impatto ambientale sul progetto dell'opera ferroviaria Rho-Parabiago e Rho-Gallarate.

Potenziamento Rho-Parabiago: il parere favorevole

È stato pubblicato sul sito del Ministero della Transizione Ecologica il parere favorevole sulla VIA in merito

all’opera ferroviaria Rho-Gallarate, tratta Rho-Parabiago e Raccordo Y, per le parti modificate dal 2014 ad oggi.

Il parere si trova qui:

Il documento è composto di 139 pagine: si ravvisa preliminarmente l’accoglimento da parte della Commissione della richiesta del Comune di Vanzago di effettuare un sopralluogo sul territorio: tale sopralluogo della Commissione si è tenuto il 28/7/2021 ma senza la partecipazione del Comune di Vanzago.

"Benché diverse richieste del Comune di Vanzago sono state tenute in debito conto ed inserite nel parere,

purtroppo ci sono diverse lacune non inserite all’’interno delle prescrizioni - affermano dl Comune di Vanzago - Tutte le prescrizioni del parere precedenti sono sempre valide. RFI/Italferr devono produrre una tabella sinottica

con tutte le prescrizioni prima della fase di progettazione esecutiva che verranno verificate dal MITE – CTVA e

dall’Osservatorio. Prima dell’approvazione del progetto esecutivo, è necessario istituire un Osservatorio Ambientale secondo la richiesta dei Comuni di Vanzago e Castellanza, e successivamente del WWF. La CTVA prescrive che si realizzi la deviazione del Secondario del Canale Villoresi con progetto definitivo ed esecutivo realizzato dal Consorzio Villoresi e carico di RFI/Italferr. Il MITE e l’Osservatorio Ambientale sorveglieranno su questo progetto e sulla sua realizzazione. Nel caso in cui il Consorzio Villoresi non sarà adempiente, RFI/Italferr dovranno provvedere comunque a realizzare questo nuovo canale".

Il corridoio ecologico e le compensazioni

Dal Comune di Vanzago si segnala anche l'importanza della realizzazione di un corridoio ecologico e di altri aspetti legati al cantiere "La Commissione ha prescritto di realizzare un varco ecologico in corrispondenza del varco perimetrato n.8 presente all’altezza dell’Isola Maddalena tra Vanzago e Pregnana come richiesto dal Comune di Vanzago e come già prescritto in passato da Regione e da altri enti. Inoltre si segnala l’importante riconoscimento da parte della Commissione della funzionalità di questo varco con la prescrizione specifica di trovare una diversa localizzazione dell’area di stoccaggio AS01 attualmente localizzata in via I Maggio a Vanzago. Anche questa richiesta era stata mossa a più riprese dal Comune di Vanzago con l’auspicio che RFI/Italferr vogliano preservare al meglio il nostro territorio. In sede di progettazione definitiva-esecutiva della deviazione del Villoresi si dovrà prevedere di sostituire tutta la recinzione del sito “Natura 2000” come richiesto dal WWF nel suo parere. Sul progetto esecutivo andrà presentato l’aggiornamento dello screening della Valutazione di Incidenza (VINCA) per meglio tutelare il SiC Bosco di Vanzago. Alla luce dell’incremento delle superfici naturali e seminaturali trasformate definitivamente o temporaneamente rispetto al 2013, RFI/Italferr dovranno provvedere ad individuare delle opportune compensazioni".

Il capitolo rumori e vibrazioni

"È stata elaborata una lunga e articolata prescrizione su queste particolari tematiche che tiene conto anche della futura presenza dell’osservatorio, dei piani di monitoraggio, delle fasi di cantiere e della impossibilità delle barriere di garantire i livelli di legge da cui l’esigenza di intervenire con interventi sui recettori. L’auspicio del Comune di Vanzago è che all’interno del lavoro dell’Osservatorio si possa arrivare a ridurre l’altezza delle barriere antirumore che sono altamente impattanti per Vanzago. Il Piano di Monitoraggio Ambientale deve essere particolarmente accurato e valutato dal MITE, CTVA e Osservatorio ambientale prima dell’approvazione del progetto esecutivo. Prima dell’avvio dei lavori, RFI/Italferr dovrà aggiornare il piano per via delle modifiche al progetto intercorse. Vanzago presterà particolare attenzione che non si utilizzino gli impianti di Pregnana per evitare la crescita degli abusi in Vanzago per impossibilità di stoccare ulteriore materiale.

Conclusione

"Il Comune di Vanzago auspica che RFI/Italferr capiscano che è necessario prestare elevata attenzione al

territorio di Vanzago così come già chiesto dal Parlamento e come si evince nel parere della CTVA e che si

voglia sedere al tavolo per superare tutte le altre criticità che ancora sono presenti nel progetto".

