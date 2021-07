Posticipata la fine dei lavori nel cantiere di via Allende ad Arese

A causa di imprevisti derivanti da un diverso posizionamento di alcuni sottoservizi esistenti rispetto a quanto previsto, che non consentono di eseguire i lavori in sicurezza, non è finora stato possibile procedere alla realizzazione della nuova fognatura in via Allende e di conseguenza al completamento della rotatoria all'incrocio con via Moro. I lavori iniziati il 27 aprile avrebbero dovuto terminare il 29 giugno.

"Sono in corso le procedure per risolvere il problema, che - trattandosi di un appalto pubblico - hanno purtroppo richiesto un fermo del cantiere. La fine lavori inevitabilmente si protrarrà oltre l'avvio dell'anno scolastico, ma saranno messe in atto tutte le misure possibili per consentire un regolare accesso al plesso scolastico. Il programma lavori aggiornato sarà reso noto appena disponibile".