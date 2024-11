Poste Pregnana: "Ristrutturazione entro il 2026"

Poste Italiane conferma: entro il 2026 ristrutturazione e nuovo sportello Atm per l’ufficio postale di Pregnana.

Ufficio postale Pregnana

La conferma arriva da Poste Italiane, che conferma il progetto e i tempi previsti per portarlo a termine. La situazione pregnanese è particolare: chiusa la filiale di Intesa San Paolo, lo sportello Atm delle Poste è diventato il principale riferimento per l’intera cittadinanza.

Peccato che lo sportello così come l’ufficio siano vetusti, e che proprio in concomitanza con la chiusura dell’Atm di Intesa San Paolo il Postmat è andato fuori uso, creando disagi e malcontento.

I disagi per i cittadini

A fronte delle tante lamentele, il sindaco Angelo Bosani prese carta e penna per mettere nero su bianco la situazione e chiedere a Poste Italiane novità sui progetti per Pregnana.

«Lo sportello Atm non è operativo da settimane e non è stata comunicata all’utenza alcuna ipotesi o scadenza per un possibile riavvio - scrisse Bosani a metà ottobre - Recentemente, in occasione di un breve salto di tensione verificatosi durante un temporale notturno, le serrande della filiale sono andate in blocco (così mi è stato riferito dalla vostra collega che legge p.c.) e la filiale è rimasta chiusa per un giorno e mezzo in attesa di quello che è un banale intervento di manutenzione e senza che all’esterno fosse affissa alcuna comunicazione. Dubito che lo stesso sarebbe potuto succedere ad un qualsiasi ufficio pubblico o a una banca! A seguito di quell’evento, considerate le mie lamentele nei confronti della responsabile della filiale, sono stato contattato dalla responsabile delle Relazioni Istituzionali la quale, telefonicamente, mi ha confermato la vostra intenzione di provvedere ad una ristrutturazione totale della filiale nel primo trimestre del 2025, compresa la sostituzione dell’ATM che – così mi è stato detto – “è talmente vecchio che non esistono più i pezzi di ricambio”».

E’ questa la seconda missiva inviata dal primo cittadino pregnanese a Poste Italiane dopo qulla di agosto. Il sindaco sollecitava la riparazione immediata dell’Atm e maggiore trasparenza e tempestività nella comunicazione all’utenza in relazione a possibili guasti e sospensioni del servizio; la conferma scritta della vostra intenzione di ristrutturare la filiale nel primo trimestre del 2025, chiedendo di essere informato per tempo in modo da poter comunicare quanto necessario alla cittadinanza».

La risposta di Poste Italiane

Così Poste Italiane ha risposto alla richiesta di Settegiorni in merito a progetti e tempi per l’ufficio postale pregnanese.