Poste Italiane partecipa al Palio con uno speciale annullo filatelico

In occasione dell’anniversario della storica Battaglia di Legnano, Poste Italiane parteciperà alle celebrazioni con uno speciale annullo filatelico.

Torna l'annullo filatelico per il Palio di Legnano

L’iniziativa, curata dalla Famiglia Legnanese con l’obiettivo di mantenere un duraturo ricordo dell’evento di rievocazione storica, si svolgerà domenica 26 maggio in Villa Jucker (via Matteotti 3), sede dell'associazione. Poste Italiane sarà presente all’evento con una postazione presso la quale sarà possibile richiedere l’annullo dalle 9.30 alle 13.30. L’annullo è realizzato nel formato tondo e riproduce lo stemma della manifestazione. Per la ricorrenza è stata approntata una serie di tre cartoline a tiratura limitata.

Una festa annoverata tra le manifestazioni storiche italiane

Il Palio di Legnano, fino al 2005 "Sagra del Carroccio", è una festa tradizionale annoverata tra le manifestazioni storiche italiane. Si svolge a Legnano dal 1935 per commemorare l’omonima battaglia combattuta il 29 maggio 1176 nei dintorni della città tra le truppe della Lega Lombarda e l’esercito imperiale di Federico Barbarossa. L'appuntamento quest'anno cade domenica 26 maggio e il programma della giornata è particolarmente ricco, visto che il Palio di quest'anno è quello del centenario del riconoscimento a Legnano del titolo di città.

Il timbro figurato sarà poi disponibile per due mesi

Il timbro figurato, dopo l’utilizzo nella giornata del 26 maggio, sarà disponibile allo sportello filatelico di Legnano, in via Palestro 30, per i 60 giorni successivi per poi essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it.