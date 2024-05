Poste Italiane celebra l’anniversario della storica Battaglia di Magenta con uno speciale annullo filatelico.

Poste Italiane celebra il 165° anniversario della battaglia di Magenta

L’iniziativa, promossa dal Comune di Magenta si svolgerà domenica 2 giugno in modalità itinerante: in via IV Giugno1859 al civico 80, presso Casa Giacobbe dalle ore 10 alle ore 13 e presso il Parco della Villa Naj Oleari in via Novara 29 dalle ore 15 alle ore 18.

L’annullo figurato, realizzato nel formato ovale orizzontale, riproduce la vista frontale di Casa Giacobbe, quartier generale austriaco durante la battaglia del 1859 che venne assaltata dai franco-piemontesi nel tentativo di scuotere il comando avversario. La facciata della villa conserva ancora oggi i fori dei proiettili e delle cannonate dello scontro. Nel porticato, per opera di Giacomo Campi, su incarico di Giovanni Giacobbe, è visibile un ciclo pittorico in cui si racconta la campagna militare.

Si potranno acquistare le emissioni di carte valori

La Battaglia di Magenta fu combattuta il 4 giugno 1859 a Magenta fra l’impero austriaco e la Francia ed è considerata come uno degli scontri decisivi per il processo di unificazione italiana. Nel 2009, con le celebrazioni del 150° anniversario della Battaglia, per sancire l’amicizia con la Francia e intensificare i rapporti culturali, sociali e storici, la città di Magenta venne gemellata con l’omonimo comune francese, situato nel dipartimento della Marna.

Presso lo stand di Poste Italiane si potranno acquistare le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane selezionati per l’occasione: folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti.

Il timbro figurato allo sportello filatelico

Il timbro figurato, dopo l’utilizzo nella giornata del 2 giugno, sarà disponibile presso lo sportello filatelico di Magenta, in via Pusterla 33, per i sessanta giorni successivi. Sarà poi depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it.