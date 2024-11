Poste Italiane, a Legnano bollatura speciale contro la violenza sulle donne

Un'iniziativa filatelica a Legnano - con tanto di bollatura speciale - per dire "basta" alla violenza contro le donne.

Bollatura speciale per dire "basta" alla violenza sulle donne

Oggi, lunedì 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Poste Italiane, in collaborazione con la sezione legnanese del Centro italiano femminile, ha allestito l'ufficio di via Palestro 30, internamente ed esternamente, con simboli e oggetti di impatto significativo contro la violenza sulle donne e la violenza di genere. Per l’occasione sono stati messi a disposizione della clientela articoli del collezionismo storico postale a tema. Durante l’iniziativa si è svolta la distribuzione da parte delle volontarie del Cif della copia del "Manifesto della comunicazione non ostile" di Parole O-stili e di un manufatto confezionato da donne immigrate con inciso il numero telefonico 1522 a supporto di chi ha necessità di chiedere aiuto in caso di violenza.

L'importanza del linguaggio nei rapporti interpersonali

Alle 11 si è svolta una cerimonia di bollatura e non è mancato un messaggio speciale per commemorare la vita e il coraggio di tutte le donne del mondo alla presenza dell’assessora alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei. Sono seguiti i contributi dei referente del Cif con la riflessione "Le parole che ti ho detto", di Auser Filo Rosa che gestisce il Centro antiviolenza, dell’Associazione filatelica locale, della scrittrice di arte postale Maria Grazia Dosio, autrice del libro "La donna nella storia filatelica italiana" e consigliera dell'Usfi (Unione stampa filatelica italiana), della professoressa dell’Università Iulm di Milano Monica Morazzoni, della pittrice, scultrice, naturopata e insegnante Giusy Demetra Panico, autrice del libro “Il Grande Libro del Colore” con la quale si potrà scoprire come il colore sia detentore di significati e messaggi incredibilmente più profondi di quanto si possa pensare e di come il colore stesso possa cambiare la vita di ogni individuo; presenti anche rappresentanti di Poste Italiane.

"I francobolli sono uno strumento importante per trasmettere messaggi"

Graziella Zambello, presidente del Centro italiano femminile di Legnano, associazione per la difesa e l’aiuto alle donne attiva dal 1945, ha dichiarato:

"Lavoriamo su situazioni sociali e culturali che hanno impatto sulla vita femminile dal disagio economico e psicologico fino ad attività culturali e promuoviamo la parità di genere e le azioni contro la violenza sulle donne. Abbiamo iniziato a collaborare con Poste Italiane qualche anno fa organizzando insieme una mostra filatelica dedicata alle donne nella storia: i francobolli sono uno strumento importante per trasmettere dei messaggi. La nostra presenza a questa iniziativa vuole rafforzare il nostro 'no' alla violenza contro le donne puntando l’attenzione sull’importanza del linguaggio che utilizziamo tutti i giorni nei rapporti interpersonali, nelle relazioni affettive e in rete. Le parole possono avere effetti devastanti per questo vogliamo sottolineare come il rispetto sia l’arma vincente".