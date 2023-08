Poste in ritardo, interviene il Comune per "Dedicata a te"

Poste Italiane in ritardo con la consegna delle raccomandante per il ritiro della Carta Solidale per Acquisti di Beni di prima necessità a Rho.

La ragione addotta dalle Poste è il maltempo del 21 e 22 luglio che ha danneggiato il centro di smistamento. Il Comune di Rho invita i cittadini potenziali beneficiari del contributo statale a rivolgersi ai propri uffici per concordare il ritiro senza necessità di passare dagli uffici postali.

Carta dedicata a te

«A causa di un ritardo di Poste Italiane nella consegna delle raccomandate, si invitano i potenziali beneficiari a contattare gli uffici del Comune. I potenziali beneficiari della Carta Solidale per Acquisti di Beni di Prima Necessità 2023 “Carta dedicata a te” che non hanno ancora ricevuto la lettera raccomandata di avviso, sono invitati a contattare l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Rho per verificare la loro presenza sulla lista dei beneficiari e concordare quindi il ritiro della copia della raccomandata contenente le istruzioni per il ritiro della Carta. E' necessario telefonare ai numeri 02.93332.339/304 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13; martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 14 alle 18)» scrive l’amministrazione comunale.

Chiamare il Comune

«Poste Italiane è in ritardo nella consegna delle lettere raccomandate a causa dei fenomeni atmosferici eccezionali del 21 e 22 luglio, che hanno danneggiato il centro utilizzato per le spedizioni, causando disservizi: la notizia ci è stata trasmessa solo oggi, 3 agosto 2023 - fa notare il Comune - Non avendo garanzie su quando sarà effettuata la consegna delle lettere da parte di Poste Italiane, il Comune invita quindi i potenziali beneficiari a chiamare i numeri indicati. Ricordiamo che rientrano tra i potenziali beneficiari i cittadini residenti a Rho che hanno un ISEE 2023 inferiore a 10.550 euro (il numero di carte per Comune di Rho non soddisfa tutti i nuclei familiari con ISEE inferiore ai 15.000,00 euro), che hanno un nucleo familiare di almeno 3 persone, di cui un minorenne e non percepisce altri aiuti (Reddito di Cittadinanza, Naspi , CIG, e qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà). I beneficiari sono stati individuati dall’INPS tra chi ha presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica e quindi è in possesso di certificazione ISEE, antecedente al maggio 2023».