Postamat rotto: cittadini e sindaco attendono risposte

Pregnana senza sportelli Atm. L’annunciata chiusura della filiale di Banca Intesa San Paolo si è sovrapposta ai guasti del vetusto sportello Atm dell’ufficio postale di via Volta.

Quello che doveva essere un malfunzionamento temporaneo però si protrae da settimane e senza che, all’orizzonte, ci siano segnali reali di cambiamenti. E cresce la preoccupazione visto che, dopo l’annuncio informale di questa estate su lavori di ristrutturazione dell’intero ufficio, non si è più saputo nulla.

Il sindaco Angelo Bosani a inizio settimana ha inviato una nuova comunicazione ufficiale ai referenti di zona di Poste Italiane.

«Con la presente faccio seguito alla mia precedente nota del 5 agosto 2024 alla quale nessuno di voi ha fornito risposta. Successivamente a quella comunicazione, lo sportello ATM della filiale di Pregnana ha subito continui malfunzionamenti. Attualmente lo sportello non è operativo da settimane e non è stata comunicata all’utenza alcuna ipotesi o scadenza per un possibile riavvio. Recentemente, in occasione di un breve salto di tensione verificatosi durante un temporale notturno, le serrande della filiale sono andate in blocco (così mi è stato riferito dalla vostra collega che legge p.c.) e la filiale è rimasta chiusa per un giorno e mezzo in attesa di quello che è un banale intervento di manutenzione e senza che all’esterno fosse affissa alcuna comunicazione. Dubito che lo stesso sarebbe potuto succedere ad un qualsiasi ufficio pubblico o a una banca! A seguito di quell’evento, considerate le mie lamentele nei confronti della responsabile della filiale, sono stato contattato dalla responsabile delle Relazioni Istituzionali la quale, telefonicamente, mi ha confermato la vostra intenzione di provvedere ad una ristrutturazione totale della filiale nel primo trimestre del 2025, compresa la sostituzione dell’ATM che – così mi è stato detto – “è talmente vecchio che non esistono più i pezzi di ricambio”.