Positivo al Covid ne "I Legnanesi", tre spettacoli annullati

Le date del 5, 6 e 7 gennaio 2022 al Teatro Repower saranno recuperate più avanti

Ne "I Legnanesi", storica compagnia dialettale di Legnano, è stato accertato un positivo al Coronavirus: saltano tre spettacoli di gennaio.

C'è un caso di positività all'interno de "I Legnanesi", famosa compagnia dialettale di Legnano: per questo motivo non andranno in scena gli spettacoli del 5, 6 e 7 gennaio 2021 in programma al Teatro Repower (ex Teatro della Luna di Assago). "Comunichiamo ai nostri gentili spettatori che, a seguito di un caso di positività all’interno della compagnia, nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti e della tutela di artisti, tecnici e pubblico, lo spettacolo 'Non ci resta che ridere' previsto al Teatro Repower non potrà andare in scena nei giorni 5, 6 e 7 gennaio - annunciano da I Legnanesi -

Nei prossimi giorni seguirà un aggiornamento relativo alle repliche previste dall’8 gennaio in avanti, tramite organi di stampa, sito ufficiale www.teatrorepower.com, canali social Facebook e Instagram".

La date saranno riproposte

"Lo staff del Teatro Repower, insieme alla Compagnia de I Legnanesi, riprogrammeranno appena possibile gli spettacoli che non potranno andare in scena per consentirne a tutti gli spettatori la visione; seguirà apposita comunicazione - proseguono dalla compagnia - Per ogni informazione, è attivo l’indirizzo e-mail info@teatrorepower.com".