Taglio del nastro questa mattina, 1 aprile 2025, per il via al cantiere per la realizzazione del nuovo studentato dell'Università Statale di Milano nell'area Mind di Rho.

Posata la prima pietra del nuovo studentato da 650 posti dell'Università statale

"È un progetto che riguarda tutto il paese e non solo la città di Milano". Ha usato queste parole la rettrice della statale di Milano Marina Brambilla durante la cerimonia della posa della prima pietra, stamattina a Mind, dello studentato dell'università Statale di Milano che accoglierà i primi 650 studenti. Cerimonia alla presenza del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana: "Vedere tutte queste gru è un sogno è il futuro" ha affermato Fontana. Presente anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala "Ogni volta che vengo in questi luoghi che hanno cambiato la mia vita è un tuffo al cuore. Vedere la trasformazione a favore della ricerca mi riempie di orgoglio".

Sul palco anche il sindaco di Rho Andrea Orlandi che ha parlato dei sogni degli studenti che verranno a Rho per "inseguire quello che è il loro futuro". L'area di Mind, una volta terminata accoglierà 30 Mila persone, il 30% saranno under 30.