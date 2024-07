Il sindaco di Bareggio, Linda Colombo, ha scritto ad Aipo per chiedere un intervento urgente sul ponte di via Don Fracassi che si trova in pessime condizioni.

Ponte di Bareggio in pessime condizioni: il sindaco chiede intervento urgente

Segnalazione delle precarie condizioni del ponte numero 79 in via Don Fracassi a Bareggio.

"Si chiede a che punto è l’esecuzione dei lavori indicati nell’email del 20/11/2019 e si inviano alcune foto relative alle condizioni del manto stradale - ha scritto il sindaco - Le buche sono ormai così estese e profonde da arrivare a intaccare la struttura del ponte, oltre a causare pericoli per i cittadini che transitano. Si sollecita, pertanto, un intervento di asfaltatura del tratto".