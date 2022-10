Pollice in su per l'aria che si respira a Castano Primo

Monitoraggio dell’aria: Castano promossa con una eccellenza ad agosto e un picco negativo a gennaio. I sensori erano stati posizionati oltre un anno fa nelle vie Giolitti e Acerbi. E le risultanze, preziose per comprendere meglio l’aria che si è respirata in paese in momenti agli antipodi delle stagioni, sono arrivate proprio nei giorni scorsi.

Il report di Wiseair

A dare contezza dei risultati è stato il sindaco Giuseppe Pignatiello che ha messo in evidenza i dati derivanti dal report di Wiseair, la quale aveva scelto proprio Castano come piazza dove poter esaminare i livelli di inquinamento in atmosfera.

«E’ durato un anno il monitoraggio di Wiseair che ora servirà ad analizzare meglio a comprendere la situazione attorno a noi - ha scandito il primo cittadino - E i risultati, alla fine, ci dicono come circa l’80% dei giorni sia stato verde (ossia con le concentrazioni di particolato sotto il limite imposto dalla normativa; più precisamente, l’aria è stata pulita e non ha impattato sulla salute dei cittadini); ancora, su 389 giorni, 0 sono stati quelli rossi (colore che sta a indicare come le concentrazioni di particolato superano i limiti imposti dalle normative), mentre il mese con l’aria maggiormente pulita è stato agosto (27 giornate verdi, 0 gialle e 0 rosse) e di contro quello con l’aria più sporca, gennaio (14 giorni verdi, 17 gialli e 0 rossi)».

Altri periodi che hanno visto l’alternanza tra il verde e il giallo sono stati ottobre, novembre e dicembre 2021 e febbraio e marzo 2022.

Infine, i giorni di superamento della soglia di Pm10 sono stati 16 e della soglia di Pm2.5, invece, 70.

Il commento del sindaco: "Da Castano la cartina tornasole da cui ripartire"

Un’immagine, questa, ha aggiunto Pignatiello, «che meglio ci fa capire il quadro della situazione a Castano e dalla quale partire per il presente e il futuro. Perché ognuno di noi, nel suo piccolo, può fare la sua parte». Una scelta di totale attenzione e vicinanza agli studenti che ha determinato la continuazione dell’opera di intervento e controllo sulle nostre scuole», aveva spiegato il primo cittadino castanese nel 2021 quando erano stati installati gli apparecchi per la rilevazione dell’aria, aggiungendo che le centraline non consumano energia, si ricaricano tramite raggi solari e sono collegate alla rete internet in modo da aggiornare i dati raccolti costantemente.

L'app utilizzata dai cittadini

Per tutti i castanesi è stato dunque possibile controllare la qualità dell’aria in prima persona tramite un’App.