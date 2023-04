I poliziotti diventano "maestri" per i piccoli alunni

I poliziotti di Legnano a scuola insieme agli alunni.

Poliziotti a scuola per incontrare i piccoli alunni

I poliziotti della Squadra volante del commissariato di Legnano hanno vestito i panni di "maestri" speciali. La mattina di oggi, lunedì 3 aprile 2023, gli agenti hanno infatti incontrato gli alunni della scuola dell'infanzia San Domenico, in via San Martino a Legnano. Un'iniziativa nata dalla richiesta del corpo docente della scuola che aveva richiesto, nell'ambito di un'attività didattica, la presenza di una volante della Polizia di Stato per far scoprire ai bimbi il lavoro dei poliziotti. Ed ecco che gli agenti sono arrivati a scuola proprio con l'auto di servizio, mostrando ai bimbi i dispositivi sonori e luminosi della vettura, il lampeggiante azionando anche la sirena simulando l'uscita in emergenza. Ai piccoli alunni (tra i 2 e i 6 anni, in totale erano in 160) è stato spiegato come riconoscere un poliziotto, mostrando la divisa. Da parte loro i giovanissimi si sono mostrati estremamente curiosi.

Le divise in dono

Al termine dell'incontro, gli agenti hanno donato ai piccoli alunni il proprio indumento che loro avevano indicato come segno di riconoscimento del poliziotto, sul quale è riportato lo stemma araldico della Polizia di Stato e dove sono impressi i colori della bandiera italiana.