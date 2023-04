Polizia Locale in servizio anche di sera

Approvato dalla Giunta il progetto di potenziamento delle attività di vigilanza della Polizia Locale di Inveruno.

Polizia Locale: via libera al progetto di potenziamento delle attività di vigilanza

Prevede di ampliare le attività di controllo in materia di sicurezza urbana e di sicurezza stradale dei vigili urbani, estendendole a periodi e orari serali e notturni grazie alla istituzione di turnazioni di servizio aggiuntive. Il progetto permetterà anche la copertura dei servizi di controllo in occasione degli eventi organizzati sul territorio comunale. Responsabile del progetto è il comandante della Polizia Locale Marco Trani.

"La presenza degli agenti anche di sera garantirà la percezione di sicurezza"

"Le attività mirano a garantire un potenziamento della presenza sul territorio degli agenti di Polizia Locale, per migliorare la sicurezza stradale e il controllo della viabilità, oltre che il controllo delle attività commerciali, soprattutto nelle ore serali - ha commentato l’assessore alla Sicurezza Luigi Gariboldi - I controlli mirano anche alla prevenzione e al rilevamento degli incidenti stradali, oltre che al rispetto generale delle regole del Codice della strada. La presenza degli agenti anche di sera sul territorio garantirà la percezione di sicurezza nei cittadini".

Occhi puntati sulla prevenzione di incidenti, atti vandalici e disturbo della quiete

I servizi serali consistono nel controllo delle strade con particolare riferimento alla repressione dei comportamenti pericolosi per la circolazione, come la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Per la tutela della sicurezza urbana vengono organizzati servizi mirati alla prevenzione ed eventuale repressione di episodi di vandalismo verso immobili e strutture pubbliche; oltre che il monitoraggio degli esercizi pubblici in relazione ad eventuali problematiche derivanti dall'inosservanza delle disposizioni di legge in materia di vendita di alcolici, sia in merito a episodi di schiamazzi degli avventori o altre forme di inquinamento acustico come musica troppo alta. Per il decoro urbano vengono attivati controlli nei parchi e nelle aree verdi comunali, sia per prevenire il degrado urbano che in relazione all’abbandono di rifiuti.

I due agenti in servizio di sera sono dotati di alcoltest e targasystem

I servizi serali lungo le strade prevedono l’impiego di due operatori di Polizia Locale, opportunamente equipaggiati e armati; le operazioni possono essere svolte anche in sinergia con le altre forze dell’ordine. Gli agenti hanno a disposizione una strumentazione per l’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica; il targasystem per rilevare la mancanza di assicurazione e revisione veicoli. Il progetto parte in questo mese di aprile e durerà fino alla fine dell’anno in corso.