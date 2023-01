Polizia locale e il comandante Pasqualetti premiati in Regione

Polizia locale e il comandante Pasqualetti sono stati premiati in Regione giovedì 12 gennaio.

Ieri, giovedì 12 gennaio, all'Auditorium Testori, Regione Lombardia, con l'assessorato alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, sono stati consegnati i premi in memoria di Nicolò Savarino, l'agente ucciso nell'ambito delle sue funzioni undici anni fa.

Durante la cerimonia sono state inoltre consegnate le targhe agli agenti di Polizia locale che hanno superato il corso "Accademia 2022" e ai Comuni della Città Metropolitana di Milano che hanno partecipato alle operazioni ‘Smart’ (Servizio monitoraggio aree a rischio del territorio) negli ultimi 5 anni. Tra questi anche il Comandante della Polizia locale di Lainate Lorenzo Pasqualetti e il Comune di Lainate.

"Esprimo un profondo e sincero ringraziamento alle Istituzioni regionali per i titoli assegnati. Sono onorato di avere frequentato e superato con successo il percorso di qualificazione per "Comandanti di Polizia Locale" promosso da Regione Lombardia. Tale formazione, seppure impegnativa, è risultata di alta formazione in merito all'attività di direzione e coordinamento di Comando di Polizia, Sicurezza urbana e mansioni tipiche di Polizia. Quanto acquisito risulterà estremamente utile al fine di espletare al meglio le responsabilità apicali caratterizzanti il ruolo nel preminente interesse della collettività e sicurezza pubblica. Quotidianamente la Polizia locale è chiamata ad espletare mansioni tanto variegate quanto delicate; basti pensare all'infortunistica stradale, Polizia stradale, amministrativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza. Sono gratificato di risultare iscritto nell'elenco dei comandanti ufficiali direttivi di Regione Lombardia. Ho sempre creduto in questa professione che esercito quotidianamente con passione, determinazione, responsabilità e senso del dovere. La Polizia di prossimità, la vicinanza ai cittadini, l'analisi e la risoluzione delle problematiche locali ed, in generale, il raggiungimento del benessere pubblico rappresenta il fine ed il risultato dell'attività dell'ufficio. Nella medesima occasione è stato ritirato, in favore del comune di Lainate, l'attestato relativo all'attività di prevenzione e sicurezza espletata durante il servizio "Smart". Colgo l'occasione per ringraziare l'Amministrazione comunale di Lainate, ed in particolare il sindaco Andrea Tagliaferro per la fiducia accordata nonché tutti gli agenti del Corpo di Polizia locale di Lainate che, ogni giorno, risultano presenti e si impegnano al fine di garantire al meglio i servizi in favore dei cittadini".