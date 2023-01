Polizia Locale di Rho: "Semaforo rosso e Ztl poco rispettate"

Oltre 21mila sanzioni per violazioni al Codice della strada, di cui 3.710 per mancato rispetto del semaforo rosso e 4.477 per ingressi non consentiti nella Zona a traffico limitato del centro. Queste solo alcune delle sanzioni elevate dalla Polizia Locale di Rho nel 2022.

A Rho Ztl e semaforo rosso poco rispettati

Oltre 1.600 interventi delle pattuglie su richiesta dei cittadini e 217 rimozioni di veicoli. Sono stati 246 gli incidenti stradali, metà dei quali con feriti. Intensa l’attività del Corpo di Polizia locale, coordinato dal comandante Antonino Frisone, nell’arco del 2022. Un ringraziamento a tutti gli agenti è stato rivolto dal comandante stesso e dal Sindaco Andrea Orlandi nell’ambito delle celebrazioni del patrono San Sebastiano, venerdì 20 gennaio 2023, occasione per la consegna di alcuni encomi.

L’invito rivolto dall’Amministrazione comunale è quello a tenere desta l’attenzione rispetto alle violazioni ma anche nei confronti di tutte le segnalazioni dei cittadini, per mantenere un dialogo costante con i rhodensi.

Gli arresti da parte della Polizia

Otto persone sono state tratte in arresto in flagranza di reato, per lo più per spaccio di sostanze stupefacenti, i reati maggiormente riscontrati sono oltre quelli stradali per guida in stato di ebbrezza o fuga, quelli contro il patrimonio.

Ancora alto (3.568) il numero dei controlli relativi alle normative legate all’emergenza da Covid-19. Questo, nel dettaglio, il bilancio redatto dal Comando “Nicolò Savarino”.

I numeri della centrale operativa

Le Telefonate ricevute dalla Centrale Operativa sono pari a 14.500 circa. Gli interventi delle pattuglie risultano n. 1.622 - e-mail ricevute n. 17.000 c.a. Le Rimozioni effettuate per norma CdS n. 217 invece sono n.17 per rinvenimenti furto auto e restituzione veicoli, rinvenimento documenti n. 78.

E’ ripresa l’attività nel 2022 completa di front office con Pagamenti di cassa diretti e ricevimento utenza. Istruite un n. 460 OSAP giornaliere e rilasciate con coordinamento da Uff. Viabilità.

Controllo del territorio e numeri

Servizi svolti nel 2022:

giornalieri garantiti per 365 giorni;

serali per un totale di n.53;

istituzionali - scorta gonfalone (manifestazioni, processioni etc) 21;

tutela scolastica n. 3700;

manifestazioni fieristiche n.79;

controllo pulizia area mercato – cinque postazioni n. 180;

controllo sbarramento area mercato n.45.

Tutte le sanzioni elevate dalla Polizia Locale

Per la violazione del codice della strada sono state elevate un totale 9539 sanzioni, di cui:

“semaforo rosso” n. 3710,

violazioni per “accessi vietati in ZTL” n. 4477

controllo area a pagamento n. 3061.

Sinistri stradali rilevati n° 246 d i cui c.a. la metà con feriti.

Sono state indagate/denunce all’A.G. n. 85 persone,

n.13 procedimenti amministrativi ex art.75 DPR 309/90,

n.13 reati attività d’iniziativa

Gli arresti in flagranza di reato

8 persone sono state tratte in arresto in flagranza di reato, per lo più per spaccio di sostanze stupefacenti, i reati maggiormente riscontrati sono oltre quelli stradali per guida in stato di ebbrezza o fuga, quelli contro il patrimonio.

Attività delegate – indagine Ava trade –.

Notifiche atti per Procura/Tribunale/Prefettura/Altri n. 687;

Indagini delegate da altre FF.OO. o Procure n. 73;

Atti relativi a patenti n. 148.

NORMATIVA ANTI COVID-19

Controlli “Covid-19” controlli relativa a normativa in vigore fino a termine emergenza per n. 3568.

Trasmissione n. 114 report alla Prefettura di Milano Controlli giornalieri specifici per rispetto normativa dedicati anti Covid-19.

Per controlli rispetto normativa anti Covid 19 sono state dedicate n° 12 pattuglie per il servizio di Ordine Pubblico.

POLIZIA ANNONARIA E COMMERCIALE

Nulla osta/Autorizzazioni rilasciati per cortei, gare ciclistiche, occupazioni suolo in genere n. 176;

Ordinanze per manifestazioni varie 31;

Ordinanze per TSO / ASO e relative cessazioni 11;

CCV 3;

Conferenza dei servizi interna 17;

Tavolo della mobilità 4;

Pareri per tavolini (richiesti da SUAP) n . 12;

Verbali amministrativi pubblici esercizi 7;

Controlli strutt. ricettive – pubblici esercizi – attività commerciali ecc. n .16;

Controlli mercati settimanali (centrale e rionali) 188;

Verbali di sequestro / rinvenimento merce 25;

totale merce deperibile consegnata alla mensa Caritas/associazioni pari 865 kg;

Autorizzazioni per Direttore di Tiro a Segno 1;

Nulla osta occupazioni propaganda elettorale 31;

Veicoli in stato di abbandono trattati e istruttoria pratica 114;

Veicoli demoliti (con redazione di ordinanza e relativi atti di notifica) 34.

UFFICIO AMBIENTE E TERRITORIO

Ufficio Edilizia: fascicoli aperti 25 con Comunicazioni di reato n. 2;

Ufficio Ecologia: fascicoli aperti n. 48 con Comunicazioni di reato n. 3;

Verbali Amministrativi elevati in violazione Regolamenti n. 37;

Rilascio OSAP n. 90;

Rilascio Autorizzazioni di Passi Carrai 27;

Sopralluoghi effettuati n. 140;

Indagini delegate in materia n. 2.

UFFICIO VIABILITA’ LAVORI STRADALI E PERMESSI

84 ordinanze afferenti la circolazione stradale;

70 OSAP temporanee di più giorni;

42 rilievi su strada e cantieri controlli effettuati x verificare segnalazioni, sopralluoghi con UT e lavori stradali;

202 autorizzazioni per trasporti eccezionali;

21 permessi transito autocarri in deroga a divieto;

45 incontri tavolo Mobilità – n. 2 incontri con Suap;

84 Ord. CdS.

Gli incontri per l'educazione stradale

Educazione stradale sono stati coinvolti per l’educazione stradale 2 Istituti scolastici e sono state coinvolte n° 8 classi per un totale di 32 incontri nella scuola primaria, con il coinvolgimento di 180 alunni.

Educazione alla legalità / cyber bullismo sono stati coinvolti due istitui scolastici per un totale di 8 classi, tra scuola primaria e scuola secondaria con il coinvolgimento di 170 alunni.

PROGETTI presentati e/o finanziati nel 2022:

“Progetto collaborazione con Associazione terzo settore COR Protezione Civile Rho” “A Scuola Sicuri“ Incontri presso 2 scuole primarie con un totale di n. 8 classi e con coinvolgimento di n. 180 studenti;

“Incontri anti truffe” presso n.3 centri anziani/luoghi di aggregazione sociale coinvolte circa n. 160 persone.

“Progetto Regionale coofinanziamento per acquisto dotazioni strumentali e incremento parco autoveicoli “ concesso con un incremeto parco auto acquistando un autoveicolo FIAT Tipo.

Termine attività Progetto controllo e contrasto uso di stupefacenti – Nel 2022 è stato erogato dal Ministero tramite la Prefettura la parte rimanente del finanziamento raggiungendo un totale di €. 47.299,65 acquisito dal Comune di Rho.