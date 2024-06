Polizia Locale, al via i pattugliamenti serali

Partito il progetto di potenziamento delle attività di vigilanza della Polizia Locale di Inveruno.

Pattugliamenti serali della Polizia Locale

L’obiettivo del progetto, stilato dal comandante Marco Trani, è aumentare la presenza degli agenti sul territorio comunale in orario serale-notturno per migliorare la sicurezza stradale e il controllo della viabilità, oltre che il controllo delle attività commerciali. Il progetto permetterà anche la copertura dei servizi di controllo in occasione degli eventi organizzati sul territorio comunale.

I controlli mirano anche alla prevenzione e al rilevamento degli incidenti stradali, oltre che al rispetto generale delle regole del Codice della strada. I servizi serali consistono nel controllo delle strade con particolare riferimento alla repressione dei comportamenti pericolosi per la circolazione, come la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Per quanto attiene alla sicurezza urbana vengono organizzati servizi mirati alla prevenzione ed eventuale repressione di episodi di vandalismo verso immobili e strutture pubbliche; oltre che il monitoraggio dei pubblici esercizi in relazione a eventuali problematiche derivanti dall’inosservanza delle disposizioni di legge in materia di vendita di alcolici, sia in merito a episodi di schiamazzi degli avventori o altre forme di inquinamento acustico come musica troppo alta. Per il decoro urbano sono attivati controlli nei parchi e nelle aree verdi comunali, sia per prevenire il degrado urbano, sia in relazione agli abbandoni di rifiuti.

Il progetto durerà fino alla fine di dicembre

Ogni pattuglia impegnata nei servizi è composta da almeno due operatori, opportunamente equipaggiati e armati, per garantire in sicurezza il controllo del territorio, operazioni che possono essere svolte anche in sinergia con le altre forze dell’ordine. Le risorse strumentali a disposizione degli agenti sono un’autovettura di servizio e relativo equipaggiamento; strumentazione per l’accertamento non invasivo dello stato di ebbrezza; targasystem per la verifica della regolarità dell’assicurazione e della revisione dei veicoli; telelaser per la rilevazione della velocità dei veicoli.

Il progetto, partito in giugno, durerà fino alla fine di dicembre e ha un costo di 3mila euro, coperto in parte dai proventi delle multe.