Incontro a Palazzo Leone a Legnano venerdì 17 novembre per parlare di politiche di genere e di crescita aziendale.

Politiche di genere per la crescita aziendale

Come una maggior presenza di donne nei contesti lavorativi può tradursi in crescita economica: è il tema di “Le Politiche di Genere a supporto della crescita aziendale, strumenti e casi”, l’incontro organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Legnano in programma venerdì 17 novembre alle 11 a Palazzo Leone da Perego.

La riflessione sulle politiche di genere prende spunto dal momento di grande difficoltà che stanno vivendo le aziende nel reperire e trattenere le risorse umane. Se alla base di questa criticità concorrono diversi fattori, fra cui il cambiamento della concezione del lavoro, specialmente da parte dei giovani, la mancata corrispondenza tra le competenze richieste e quelle offerte oltre all’invecchiamento della popolazione, ecco che l’aumento della partecipazione delle donne al mondo del lavoro può divenire una risorsa per contribuire alla soluzione del problema e un vettore per la crescita economica.

Un'impresa più attrattiva e competitiva

L’incontro vuole essere l’occasione per presentare alle aziende alcune strategie, strumenti e azioni che, a livello organizzativo, portano un’impresa a essere più attrattiva e conseguentemente più competitiva, a partire dal benessere di chi vi lavora. Durante la mattinata saranno presentati alcuni casi in cui il miglioramento del contesto lavorativo in ottica di genere ha portato a un miglioramento delle performance aziendali. L’incontro sarà introdotto dai saluti dell’amministrazione comunale e da alcune componenti della commissione femminile Pari opportunità.

Relatrici saranno:

Mara Ghidorzi, esperta di politiche di genere di Afol Metropolitana, che parlerà di certificazione di parità di genere

Elisabetta Dallavalle, manager per l’inclusione, il benessere e il welfare in azienda, che tratterà di cambiamenti organizzativi a supporto della parità di genere

Benedetta Cascio, general manager di Red Public, che riferirà di interventi di successo in azienda

Per confermare la partecipazione è necessario scrivere a commissionepariopportunita@legnano.org