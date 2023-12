Scoppia la polemica a Marcallo tra maggioranza e opposizione sull'informatore comunale

Polemica in paese... sull'informatore comunale

È lapidario il commento dell’opposizione marcallese circa l’ultimo numero dell’informatore comunale uscito la scorsa settimana.

«Anche voi vi state chiedendo dove sia lo spazio riservato ai gruppi consiliari sulla Gazzetta? Be’, a quanto pare non c'è più». Come lamentato dalla Lista Civica Marcallo con Casone, da un paio di numeri a questa parte non è di fatto più previsto il tradizionale spazio per le attività dei gruppi in Consiglio comunale.

Il botta e risposta

Una decisione che ha lasciato la minoranza con l’amaro in bocca:

«Quando l’informatore nacque non c’erano le parti politiche – racconta il consigliere Alessandro Chiodini – era solo un resoconto delle attività dell’amministrazione. Ai tempi della giunta Olivares noi avevamo spinto per avere uno spazio con le dichiarazioni dei gruppi consiliari di maggioranza e opposizione. Anche con il sindaco Roma si era continuato, però ormai è due numeri che non viene richiesto il nostro articolo, che difatti non è più apparso. Non sappiamo il perché di questa decisione, però è un peccato, perché togli all’opposizione un’opportunità di comunicare con i cittadini».

Sul tema è intervenuto anche il sindaco Marina Roma, che ha giustificato la decisione di eliminare l’angolo politico dall’informatore per la difficoltà di