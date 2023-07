Polemica dei commercianti di Passirana "Non vogliamo il senso unico in via Casati"

I commercianti di via Casati a Passirana in piazza contro l’ipotesi di istituire un solo senso di marcia nella via centrale della frazione di Rho

Sarebbe la fine delle nostre attività, dal 2004 a oggi in parecchi hanno già chiuso

«Non vogliamo il senso unico in via Casati». E’ unanime la voce dei commercianti del centro storico della frazione rhodense che, a detta loro, si trovano ancora una volta a distanza di anni a protestare contro la possibile istituzione di senso unico di marcia che l’amministrazione comunale sembrerebbe intenzionata a istituire. «Dal 2004 in avanti nella nostra frazione hanno chiuso diverse attività - affermano i commercianti di via Casati - Dalla filiale di banca intesa alla merceria, dall’officina dell’elettrauto al negozio di merceria passando per l’agenzia immobiliare il negozio che commerciava acqua e vino, l’oreficeria la concessionaria di moto e potremmo andare avanti ancora - spiegano i commercianti che nel pomeriggio di mercoledì si sono ritrovati nella va centrale del paese»

Siamo già penalizzati dalla nuova viabilità di collegamento tra Lainate e Rho

Commercianti che contestano la possibile decisione che sembra sarà presa dall’amministrazione comunale nei prossimi mesi. « A aprile del 2023 e’ stata inaugurata una nuova viabilità di collegamento tra Lainate e Rho, con la realizzazione di nuove rotatorie, in corrispondenza di due snodi cruciali della viabilità provinciale: la prima comunicante con la Sp101, nei pressi di cascina bruciata e la seconda a metà tracciato di collegamento con il territorio del comune di lainate. Questo nuovo collegamento ha chiuso l’accesso degli abitanti della frazione cascina bruciata per via Trento che portava il traffico verso il centro di Passirana riducendo del 25% /30% il commercio ai negozianti di Passirana - spiegano i commercianti.» Un senso unico su via Casati che proprio non sarebbe accettato dai commercianti. «Se il problema è la sicurezza su via Casati, i commercianti vogliono ricordare all’amministrazione comunale che sono stati messi n 3 dossi suggeriti da loro, riducendo la velocità delle auto. Inoltre c’e’ già una strada esterna a Passirana in via Settembrini dove il traffico pesante defluisce verso Rho.

Il senso unico creerebbe numerosi disagi anche per i cittadini

Il senso unico creerebbe dei disagi per i cittadini (anziani, alunni e lavoratori) che si vedrebbero sottrarre le fermate della linea 1, della 542 Rho-Expo, della linea z120 fermata chiesa della stie e dei pullman che arrivano da Magenta e da Garbagnate dal centro di Passirana. Le nostre attività - concludono i commercianti della frazione rhodense - sono legate al transito per poter rimanere produttive. Per evitare questa nuova ipotesi senso unico chiediamo un immediato intervento da parte dell’associazione commercianti nei confronti dell’amministrazione comunale». Nell’attesa di sapere qualcosa di più, nelle scorse ore è partita una petizione con una raccolta di firme che nelle prossime ore sarà protocollata in Comune».

L'assessore Valentina Giro: Non esiste alcun atto deliberato per realizzare il senso unico

Sulla vicenda abbiamo contattato l’assessore alla viabilità Valentina Giro: «C'è semplicemente un dibattito in corso, non è stata assunta alcuna decisione da parte dell’amministrazione comunale. Strano che si protesti per qualcosa che ancora non è definito Non esiste alcun atto deliberato»