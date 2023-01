Polemica a Lucernate «Dimenticati da Dio e dal postino»

«Siamo dimenticati da Dio e dagli uomini e il postino non suona più, per la posta ordinaria, ormai dallo scorso mese di novembre». Arrabbiati, dopo aver bussato alla porta dell’ufficio postale centrale di via Serra a Rho

«Purtroppo c’è stata una diminuzione del personale, sarebbe stata la risposta del direttore» hanno contattato la nostra redazione con la speranza di risolvere una problema che riguarda centinaia di famiglie.

La posta ordinaria ricevuta l'ultima volta nel mese di novembre

«Riguarda soprattutto le persone della terza età che non hanno la domiciliazione delle bollette in banca - spiegano i cittadini che hanno contattato Settegiorni - Ricevono le fatture di luce e gas ormai scadute da diverso tempo. Fatture che ovviamente vengono pagate in ritardo su cui l’ente creditore calcola la mora per la fattura successiva»

Per comprare il pane e i generi alimentari dobbiamo andare a Rho

Un problema quello del mancato passaggio del postino ormai da quasi due mesi che non è il solo denunciato dai cittadini di Lucernate.

«Nella nostra frazione non ci sono servizi, esistono due bar tavola calda ma poi basta. Per compare il pane, la carne, i giornali e tutti i generi alimentari dobbiamo andare a Rho o al supermercato di Cornaredo a ridosso dell’autostrada. Nella frazione è rimasto solamente un negozio di frutta, almeno abbiamo le banane - affermano ironicamente i cittadini che hanno contattato Settegiorni».

Una situazione che riguarda sia la zona vecchia che quella nuova

Una situazione che riguarda sia la zona vecchia della frazione, quella situata a sinistra di via Magenta se si percorre la strada in direzione di Cornaredo, sia la zona nuova. «Per fortuna abbiamo la farmacia e l’ufficio postale poi per il resto manca tutto, anche i collegamenti con Rho si contano sulle dita di una mano. Siamo isolati e senza servizi, nonostante negli anni siano stati costruiti diversi complessi abitativi».

Problemi anche per la raccolta dei rifiuti

Una frazione quella rhodense che non ha solamente problemi di mancanza di negozi ma anche, come riportato in consiglio comunale nei mesi scorsi dal consigliere Stefano Giussani anche problematiche con la raccolta dei rifiuti e problematiche con il cimitero, situato alla fine della frazione.