Pogliano in festa per l'ingresso del nuovo parroco

Da lunedì di questa settimana don Vinicio Viola gestisce da parroco la «Comunità Pastorale Beato Francesco Paleari» con le parrocchie dei Santi Pietro e Paolo di Pogliano Milanese e di Santa Rita nel quartiere di Bettolino.

Uboldese di nascita arriva da Locate Varesino

Uboldese di nascita, classe 1965, è stato ordinato nel 1990. Dal settembre del 2017 è stato parroco delle parrocchie di S. Maria Assunta in Carbonate, S. Alessandro in Mozzate, S. Maria Solaro in S. Martino di Mozzate e Ss. Quirico e Julitta in Locate Varesino.

Nel fine settimana il paese in festa per il suo ingresso

La festa di ingresso a Pogliano di don Viola si svolgerà domani, sabato, domenica e mercoledì 18 settembre. Domani alle 16,30 don Vinicio sarà accolto nella chiesa Santa Rita del Bettolino. Alle 17 sarà nel cimitero a Pogliano e alle 17,20 nel Santuario davanti l’altare del Beato Francesco Paleari. Accompagnato dal Corpo Bandistico Cittadino il parroco si trasferirà sul sagrato della chiesa parrocchiale. Dove il sindaco gli darà il benvenuto accanto a un rappresentante del Coniglio Pastorale. Alle 18 nella parrocchiale don Vinicio celebrerà la messa di ingresso. Sarà ospite a cena alle 19,45 nell’Oratorio San Luigi.

Domenica Messa a Bettolino e mercoledì in Santuario

Domenica don Viola celebrerà messe al Bettolino e a Pogliano. Mercoledì 18 settembre, nel Santuario, don Vinicio Viola celebrerà la solenne messa in suffragio di tutti i defunti della Comunità.