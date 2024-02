Pogliano dice addio all'ex parroco don Luigi Villa

Lutto a Pogliano Milanese per la scomparsa di don Luigi Villa. Il sacerdote, originario di Aicurzio, dal 2007 era residente nella parrocchia di San Gerardo al corpo a Monza. Fu per più di 30 anni parroco a Pogliano. Si è spento nella giornata di domenica 18 febbraio all'età di 92 anni.

Si è spento don Luigi Villa

Nato il 24 novembre del 1931 don Luigi Villa era stato ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 27 giugno del 1954. Dopo quasi un decennio trascorso presso l'istituto Maria Immacolata, don Luigi fu Vicario parrocchiale a Cogliate dal 1955 al 1971, e successivamente parroco a Pogliano Milanese dal 1971 al 2007. Proprio nel 2007 il trasferimento a Monza con incarichi pastorali nella parrocchia di San Gerardo al Corpo.

"Una figura ricordata con affetto"

In queste ore, a seguito della sua scomparsa, la lista civica di Cogliate, Progetto in Comune ha voluto ricordarlo con una breve nota di cordoglio.

"Abbiamo appreso con tristezza la notizia della scomparsa di don Luigi Villa, che fu vicario parrocchiale a Cogliate dal 1955 al 1971" questa la nota della lista civica Progetto in Comune. "Una figura che ancora oggi viene ricordata con affetto dai tanti cogliatesi che lo hanno conosciuto."

"Don Luigi ha fatto molto per la nostra comunità - ricordano gli esponenti del gruppo Progetto in Comune - a partire dal suo instancabile impegno per la realizzazione del Centro Giovanile Card. Minoretti, un luogo che ha significato tanto per intere generazioni di ragazze e di ragazzi. Ci lascia una persona che ha speso la sua lunga vita a servizio delle comunità a cui è stato affidato, sempre con disponibilità, dolcezza, intelligenza."

Per il capogruppo della lista civica Vincenzo Di Paolo "la memoria del suo impegno e degli anni vissuti a Cogliate ci riempie di gratitudine e riconoscenza nei suoi confronti. Di don Luigi Villa ricorderemo la lucidità del pensiero e la bontà del suo sorriso."