Pogliano: Borse di studio per gli studenti meritevoli

Per il secondo anno consecutivo, l’amministrazione comunale di Pogliano Milanese ha istituito un bando per borse di studio comunali per studenti meritevoli delle scuole Secondarie di Primo Grado per l’anno scolastico 2023-2024.

Un premio per chi è stato promosso con il massimo dei voti

Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti residenti nel Comune di Pogliano Milanese da almeno un anno, che abbiano conseguito nell’anno scolastico 2023-2024 la licenza media di scuola secondaria di primo grado con una votazione pari a 10-decimi con lode , 10-decimi e 9-decimi. La domanda non potrà essere presentata da chi ha beneficiato di altre borse di studio /provvidenze o concessioni per meriti scolastici.

La domanda dovrà essere presentata entro il 13 settembre

La domanda dovrà essere presentata entro il 13 settembre all’ufficio protocollo del Comune. Un progetto quello dell’istituzione delle borse di studio per gli studenti meritevoli ideato per la prima volta lo scorso anno. Un progetto che la giunta guidata dal sindaco Carmine Lavanga stava portando avanti da diverso tempo e che ora è stato realizzato per la soddisfazione delle famiglie degli studenti.