Pochi medici: a Vanzaghello un Comitato per il diritto alla salute

L'iniziativa

Un Comitato per il diritto alla salute: è quello organizzato a Vanzaghello per cercare di risolvere il problema della mancanza di medici.

A Vanzaghello si è costituito un Comitato spontaneo per il diritto alla salute per mantenere alta l'attenzione sulla situazione dei pochi medici presenti in paese e per cercare di risolvere il problema.

Un nuovo Comitato a Vanzaghello per il problema dei pochi medici

La notizia è arrivata nella serata di ieri, martedì 14 dicembre 2021. In paese è nato un nuovo Comitato per cercare di risolvere il problema dei pochi medici in paese.

Hanno scritto gli organizzatori:

"Desideriamo informarvi che a seguito della critica situazione sanitaria venutasi a creare a Vanzaghello con la mancanza di tre medici di medicina generale, si è costituito il Comitato spontaneo per il diritto alla salute".

La prima iniziativa: una raccolta firme

La prima iniziativa si svolgerà nell'ambito della festa di Natale della Pro loco di domenica 19 dicembre. Si tratta di una raccolta firme per sollecitare il ripristino del numero di medici in servizio attivo e stabile necessario rispetto al numero di residenti del paese.