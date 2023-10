Poche strutture adeguate per i tanti ciclisti e pedoni in strada

Monitoraggi del traffico di pedoni, ciclisti e automobilisti ad Abbiategrasso da parte del gruppo di Abbiateinbici: tantissime le persone che si muovono a piedi o su due ruote, poche le piste ciclabili e i passaggi protetti per la città.

Pedoni e ciclisti ad Abbiategrasso: tanti spostamenti, poca sicurezza

In occasione della Settimana Europea della Mobilità sostenibile FIAB Abbiategrasso Abbiateinbici ha monitorato il traffico contando i passaggi, dalle 7:30 alle 13:30 di un giorno di mercato, delle persone in bicicletta, a piedi e in automobile in quattro punti di accesso al centro: via Mazzini, via Pavia, via XX Settembre e corso Italia.

Nelle 6 ore del censimento i volontari hanno contato 14’000 passaggi di persone in bici e a piedi (rispettivamente 4’432 e 9’576), e di 6’500 auto.

Tanti ciclisti ma in diminuzione

Sono dunque tantissimi gli abbiatensi che si muovono attivamente, quasi un quarto degli abitanti, nonostante la assenza di misure per la loro sicurezza in strada. I ciclisti sono sempre molto numerosi, ma in 10 anni sono diminuiti del 20%, in controtendenza alla crescita che si osserva in tutte le città che investono sulla mobilità sostenibile. A dissuadere dall’uso della bici per gli spostamenti urbani è probabilmente l’insicurezza generata dal trovarsi in mezzo a un traffico veicolare sempre più intenso, pericoloso e irrispettoso dei diritti degli utenti fragili.

A titolo di esempio: in corso Italia nel tratto tra via Manzoni e via Misericordia, 2’690 pedoni sono confinati su due striminziti marciapiedi sempre occupati da auto in sosta e 1’739 ciclisti devono condividere la strada con 1’258 auto (e ogni auto ingombra quanto 10 biciclette). Gli utenti fragili qui sono quattro volte gli automobilisti, ma sono questi ultimi a prendersi quasi tutto lo spazio. Situazioni analoghe anche negli altri punti di osservazione: pedoni e ciclisti sono dappertutto molto più numerosi degli automobilisti, ma si trovano costretti in spazi insufficienti o obbligati a pedalare in mezzo alle auto.

