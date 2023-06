"Poca attenzione della Giunta di Rho sul commercio"

Il progetto del nuovo centro storico di Rho e i tempi lunghi di realizzazione non piacciono ai commercianti rhodensi che, attraverso le parole del loro rappresentante, il numero uno di Confcommercio Carlo Alberto Panigo punta il dito contro l'Amministrazione comunale

«Non nascondiamo la nostra seria preoccupazione rispetto ad un progetto che da un lato certamente riqualifica una parte importante della città, ma che dall’altro prevede una cantierizzazione molto lunga e complessa che certamente si tradurrà in profondi disagi per tutti gli operatori commerciali del centro storico, e che a fine lavori ci restituirà una viabilità completamente diversa, un ampliamento significativo della ZTL che di fatto impedirà il traffico veicolare sugli assi Via De Amicis-Via Meda e Via Porta Ronca-Piazza Visconti, e una riduzione degli spazi di sosta rispetto alla dotazione attuale - peraltro già insufficiente - che ancora non possiamo quantificare nel dettaglio, ma che certamente sarà rilevante. Modifiche viabilistiche che riteniamo possano incidere in maniera sostanziale sulla fruibilità degli esercizi commerciali, che combinate ad una minore possibilità di parcheggio possono rappresentare un danno fatale per molte attività»