Playground agli ultimi ritocchi, l'area giochi pronta a settembre

Proseguono a ritmo spedito i lavori legati alla realizzazione della nuova area playground in zona industriale a Casorezzo

Lavori a buon punto, tutto pronto per la fine di settembre

Spianata completata, riempita parte del sottofondo, ora s'attende l'assestamento del terreno insieme alla posa della pavimentazione definitiva. Prende forma la zona giochi che, secondo le previsioni del sindaco Rosella Giola, sarà pronta entro il mese di settembre. Gli ultimi aggiornamenti raccontano di lavori giunti ormai a buon punto, anche se le prossime giornate, fatta eccezione per la prossima settimana quando le lavorazioni saranno ferme, saranno scandite dai lavori di livellamento dell'area che porteranno poi alle rifiniture relative alla pavimentazione finale.

Il sindaco Giola: "I lavori si fermeranno solamente nella settimana di ferragosto"

«Ci piacerebbe che fosse un assestamento il più naturale possibile - ha detto il primo cittadino -. In ogni caso, la pioggia potrebbe aiutare in tal senso. Nel caso le condizioni meteo rimanessero invariate, siamo comunque fiduciosi di poter consegnare il nuovo playground entro il mese di settembre. Procederemo coi plinti dei canestri e con le ultime limature prima della consegna finale». Nel frattempo vanno verso la conclusione altri lavori, altrettanto impattanti, che hanno a che vedere con la viabilità.

Siamo a buon punto anche per il completamento della tangenziale e per la rotatoria verso Busto Garolfo

«Due fronti di lavoro, quelli della tangenziale e della rotatoria, che stanno andando avanti secondo la tabella di marcia. Siamo infatti a buon punto sia per il completamento del primo pezzo della tangenziale che per la rotonda di Busto Garolfo, già sistemata più volte. In questo caso stiamo cercando di rimodulare gli interventi di Città metropolitana. Le lavorazioni dovrebbero finalmente terminare nel giro di pochi giorni. Si è fatto il meglio che si potesse, anche se, come dico sempre, noi abbiamo bisogno di adattarci all'esistente. E sistemare strade già esistenti con la nuova viabilità è missione ardua. Cerchiamo, comunque, di fare del nostro meglio» ha aggiunto Giola.