Pizzoccheri Teglio day con i Lions di Parabiago

Una serata all'insegna di beneficenza e dei Pizzoccheri di Teglio a Cerro Maggiore per raccogliere fondi per sovvenzionare la ricerca sui tumori infantili.

Pizzoccheri di Teglio protagonisti alla cena Lions

Ogni volta che si vuole organizzare una serata per un Service il punto focale è la location. A Parabiago erano finite le possibilità e i Lions deciso di lasciare ad altri gli spazi conosciuti per raggiungere nuove realtà più spaziose ed adatte a scopi più ampi quali sono quelli ambiziosi del Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini col suo Presidente pro tempore 2022/2023 Ambrogina Pravettoni.

Ed è così che ieri sera, 25 marzo 2023, presso il Salone Ricevimenti del Centro Parrocchiale di Cerro Maggiore, si è tenuta una cena dedicata a far tornare il sorriso ai bimbi grazie al sostegno della Parrocchia ed al grande e laborioso aiuto del gruppo di ragazzi dell'Oratorio capitanati dal dr. Riccardo Croce.

Il menù della serata

Antipasto di salumi, formaggi e focaccia hanno diffuso anche un profumo gradevolissimo ed invitato le mascelle a mettersi in movimento; i veri pizzoccheri di Teglio preparati sul posto, ma con tutti gli ingredienti, acqua compresa, originari della Valtellina grazie allo staff del Lions Luciano Andreoli hanno fatto da piatto forte: i bis non si sono contati.

Prima del dolce e del caffè la tradizionale lotteria con un numero spropositato di premi; il primo premio toccato in sorte all'Immediato PDG Gino Ballestra un "orologio limidet edition" di Andrea Paternostro, i secondi premi della Pelicceria Albertalli ed i terzi premi della ditta di abbigliamento Mimoska.

Lo scopo della serata

Anche il ricavato della serata ha superato le aspettative e così potremo contribuire sostanziosamente ai tre scopi che il Club, che professa da sempre la filosofia del far del bene divertendosi, si era prefisso: sovvenzionare la ricerca sul cancro infantile, diffondere la necessità di far visitare i piccoli entro i 24 mesi per prevenire e se del caso guarire l'ambliopia e sostenere con l'aiuto psicologico i bambini che hanno sofferto le limitazioni del Covid.

Il Club assicura altre serata analoghe e conta sulla partecipazione e l'aiuto della cittadinanza che ringrazia in anticipo. Fra le autorità lionistiche presenti spiccavano il Cav PDG Franco Guidetti, il Past Coordinatore LCIF Gabriele Necchi, il Presidente di Zona Silvia Colombo ed il Lions Claudio Biondi che è stato insignito della Melvin Jones Progressiv proprio a mani dell'IPDG Ballestra.