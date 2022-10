Pizze del cuore per "Dopo di noi"

Grande soddisfazione per la riuscita dell’evento di sabato sera in piazza Libertà a Cornaredo.

Oltre 300 le «Pizze del cuore» sfornate nell’iniziativa organizzata dalla delegazione cornaredese di Confcommercio guidata dal presidente Massimo Gioffrè, con il ricavato, ancora in fase di calcolo ai netto dei costi dell’iniziativa, destinato a sostenere le attività della Fondazione Dopo di Noi.

«E’ andata estremamente bene - ha raccontato il presidente della fondazione Corrado Bassi - Tantissime le persone che sono passate a cenare o anche solo a salutare e dare il loro contributo alla causa. Grazie anche ai rappresentanti delle Istituzioni passati. Tutti insieme si è bevuto, mangiato e ballato, con i nostri ragazzi estremamente felici per l’evento. Il sostegno dei commercianti cornaredesi si è sentito, molto concretamente, e non possiamo che ringraziarli».

«Un successo sotto tanti aspetti - commenta Confcommercio attraverso il presidente di delegazione Gioffrè - Grazie a ciascuno dei numerosi sponsor che hanno aderito alla proposta, come Confcommercio abbiamo dimostrato di esserci e di saper organizzare un evento che sostiene le diversità includendo».

Il successo della Pizza del cuore è il trampolino di lancio per nuove iniziative solidali promosse dai commercianti cornaredesi.

Per quanto riguarda la fondazione Dopo di noi, invece, il prossimo appuntamento è già fissato al 17 novembre.

In auditorium ci sarà un doppio concerto con protagonisti il coro AllegroModerato, composto da coristi con disabilità, e Michele Carini, giovane musicista che ha già collaborato anche con Cristiano De Andrè.