Più sicurezza: la Giunta chiede fondi per due nuovi varchi

La Giunta di Sedriano, guidata da Marco Re, ha avanzato un'altra richiesta per accedere a fondi per la videosorveglianza e, in particolare, per il posizionamento di due varchi.

La richiesta di fondi per due nuovi varchi

A dare notizia della richiesta nell'ambito della sicurezza è stato il primo cittadino Marco Re:

"Continua il nostro impegno per migliorare la sicurezza del nostro paese. Nella seduta di giovedì 29 dicembre 2022 la Giunta Comunale ha approvato il progetto per avanzare un'ulteriore richiesta di finanziamento per la videosorveglianza".

Dove dovrebbero essere installati

Ha continuato il sindaco: