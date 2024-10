Più sicurezza al mercato di Bareggio con i Carabinieri volontari

Più sicurezza al mercato di Bareggio con l’Associazione Nazionale Carabinieri. Stamattina ha preso il via il nuovo servizio di controllo e sorveglianza in piazza Cavour nei giorni di mercato.

“Ringrazio l’Associazione che ci ha chiesto di venire a Bareggio e che ha iniziato a mettersi a disposizione della nostra comunità in maniera gratuita – afferma il vicesindaco Roberto Lonati –. Tutti i giovedì, Carabinieri in congedo gireranno in divisa tra le bancarelle per garantire la sicurezza dei cittadini che frequentano il mercato, che sono soprattutto anziani e quindi purtroppo sono coloro che finiscono più facilmente nella rete dei malviventi”.