Più fondi dal comune per l'oratorio estivo

Dal Comune di Bareggio un sostegno maggiore alla Parrocchia per le attività dell’oratorio estivo. Questa la novità della convenzione approvata ieri sera all’unanimità in Consiglio comunale.

“Vista l’importante valenza sociale ed educativa del progetto e visto il fondamentale supporto che fornisce all’Amministrazione comunale in un’ottica di sussidiarietà, abbiamo deciso di aumentare da 15.000 a 20.000 euro il contributo annuale alla Parrocchia per quanto riguarda l’oratorio estivo – ha spiegato l’assessore all’Istruzione Franco Capuano -. Confermiamo, inoltre, l’ulteriore contributo di 2.000 euro per le attività del doposcuola. La convenzione approvata ha una durata di tre anni e prevede l’impegno della Parrocchia ad accogliere almeno 500 ragazzi per 5 settimane”.