Più di settemila persone all'appuntamento con lo Street food

Più di 7.000 presenze in tre giorni: grande successo per l’International Street Food che ha animato Bareggio da venerdì a domenica 19 giugno 2022 con buon cibo, musica e giochi per bambini.

Il grande successo della Street food

Più di settemila persone hanno partecipato alla tre giorni di festa e buon cibo a Bareggio.

“Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito all’ottima riuscita dell’iniziativa: i volontari, le associazioni, le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile gli sponsor, i track, le band che si sono esibite e i cittadini che hanno partecipato numerosi – ha dichiarato Lorenzo Paietta, vicesindaco con delega ai Grandi Eventi -. Ora appuntamento a venerdì sera con Avisland e la musica di Dj Fargetta e Prezioso. Poi, dal 1° al 3 luglio, sempre al pratone di via Primo Maggio, Summer Street Food”.

La soddisfazione del sindaco