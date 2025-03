Erano 70 i bambini di Arese che questa mattina, 27 marzo 2025, hanno partecipato alla piantumazione di più di duecento nuovi alberi grazie al progetto Forestami.

Più di duecento nuove piante grazie al progetto Forestami

Il Comune di Arese è nuovamente protagonista di un’iniziativa per arricchire il verde del territorio: con Forestami, progetto che si propone di coinvolgere tutti, cittadine, cittadini, comunità locali, istituzioni, associazioni e aziende nella responsabilità di mitigare il cambiamento climatico attraverso la piantagione di 3 milioni di nuovi alberi entro il 2030 a Milano e nel territorio della Città metropolitana di Milano, si è conclusa oggi la piantagione che ha interessato l’area verde di viale Marietti in località La Valera.

Protagonisti della mattinata 70 bambine e bambini della scuola dell’infanzia bilingue GEIS, che hanno ascoltato attentamente tutte le curiosità sulle specie arboree e arbustive interessate dall’intervento e hanno poi piantato nella zona che diventerà un bosco farnie, cerri, carpini bianchi, ciliegi, olmi, evonimi e cornioli.

Le parole del sindaco Nuvoli

“Il nostro Comune ha aderito con convinzione al progetto Forestami, un'iniziativa ambiziosa e di grande importanza per il nostro territorio. Siamo consapevoli che si debba agire concretamente per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, proteggere l'ambiente e offrire un futuro sostenibile, soprattutto per le prossime generazioni. Quest'opera di "forestazione urbana", oltre a migliorare la qualità dell'aria che respiriamo, crea anche spazi ombreggiati per l'estate, che è sempre più calda, e aumenta la biodiversità. La collaborazione con gli altri enti coinvolti nel progetto è fondamentale per fare la differenza: insieme dobbiamo costruire una rete per un futuro più verde” ha dichiarato il Sindaco del Comune di Arese Luca Nuvoli.

Il progetto di Forestami ad Arese prevede la realizzazione di un prato arborato e di un’area boscata, su un’area complessiva di 2.300mq, con 222 piante, tra cui 82 alberi e 140 arbusti.

La messa a dimora da parte di una cooperativa

La messa a dimora è a cura di Opera in fiore, cooperativa sociale che si pone come missione l’inclusione sociale di persone svantaggiate, come fragili, disabili, detenuti e migranti, attraverso il lavoro, in particolare nel settore del verde.

La zona oggetto dell’intervento si colloca nei pressi della località La Valera, all’interno del Parco delle Groane, a sud di un percorso ciclopedonale e a nord di un parcheggio di nuova realizzazione dove è presente anche un parco giochi. L’intervento prevede anche dei filari di pero “Chanticleer” e fasce arbustive composte da esemplari di rosa canina, berberis e biancospino comune.