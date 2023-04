Più di 700 persone alla Festa del 25 aprile a Legnano

La pioggia ha provato a fermare il concerto del 25 aprile a Legnano, ma la forza della musica ha spazzato via le nuvole e ha aperto il cielo al sole!

700 persone alla Festa del 25 aprile di Legnano

In un caldissimo pomeriggio si è svolto il concerto del 25 aprile nel centro sociale Pertini che ha accolto circa 700 persone. La kermesse musicale è iniziata con il rapper Kabo rappert legnanese, all'anagrafe Andrea Caracciolo artista introspettivo, nei suoi singoli racconta le storie della sua provincia e non mancano le denuncie sociale. Groove morbidi ma non rinuncia alle sonorità ricercate. Ha proposto ultimo singolo Fenicotteri del 2022 prodotto da dj Fastcut.

Gli interventi dell'assessore e di Anpi

Dopo Kabo, sono salito sul palco l'assessore Guido Guido Bragato del comune di Legnano, Francesca Croci per il centro sociale e referente dell'Anpi. Il referente dell'Anpi ha posto l'attenzione sul valore del 25 aprile richiamando l'attenzione sulle guerre e le nuove sfide da portare avanti. L'assessore Guido Bragato ha ringraziato tutti gli attori, il centro sociale e i volontari che hanno permesso la realizzazione di un importante momento musicale diventato oramai un consolidato appuntamento musicale la citta di Legnano. Dopo gli interventi, è salito sul palco l'atteso e storico rapper Tormento che ha infiammato l'atmosfera. Il pubblico è andato in delirio con le sue rime pungenti e il suo ondeggiare sul palco.

La chiusura dell'evento

Infine salgono sul palco i Cor Veleno storica formazione hardcore hip popo molto influente nell'ambiente underground. Ha aperto i concerti di molti artisti e nel 2005 al festival Splash in Germania sono stati i primi rappresentanti del rap italiano. Numerosi progetti discografici alle spalle, con l"ultimo lavoro nel 2022 Meme K ultra. Sul palco dimostrano molta consapevolezza, il loro sound è arricchito da un basso che da molto groove al loro sound. Danno colore alla manifestazione e creano un'atmosfera molto empatica.

Il 25 aprile non poteva chiudersi in un clima migliore non solo per il caldo ma per la bella partecipazione della cittadinanza ad una giornata di festa.