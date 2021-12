Più di 5mila alberi per rendere più verdi le aree urbane

Il Comune di Canegrate aderisce a Forestami, il progetto di forestazione urbana che porterà in dote un totale di 5.481 piante.

Forestami ha l’obiettivo di incrementare il capitale naturale e piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 nel territorio della Città Metropolitana di Milano. Le nuove aree boschive a Canegrate vedranno la messa a dimora di un totale di 5.481 piante su 27.404 mq complessivi.

“Oggi a Canegrate inizia un percorso virtuoso e concreto per contrastare il cambiamento climatico e per dare esempio e fiducia alle nuove generazioni - ha dichiarato il sindaco di Canegrate Roberto Colombo .

Soddisfatto anche l'assessore Davide Spirito:

“5.481 piante sono davvero tante, ma vogliamo fare ancora di più, abbiamo obiettivi ambiziosi - ha aggiunto Davide Spirito, assessore ai Lavori Pubblici e Tutela dell’Ambiente. Abbracciare con il verde la nostra comunità e segnare l’avvio di un cambiamento per le generazioni future, per il benessere collettivo e per ripagare il debito che abbiamo con la Natura”.