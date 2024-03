Un totale di poco meno di 343mila euro, questo l’ammontare della spesa sborsata dal Comune di Magenta per far fronte ai danni provocati dal nubifragio che lo scorsa estate ha colpito duramente il territorio della Lombardia. La notte tra il 24 e il 25 luglio scorsi infatti il vento forte e la tempesta hanno causato diversi problemi tra alberi caduti, danni vari e allagamenti sul territorio cittadino.

Più di 342mila euro per i danni del maltempo

La fetta sicuramente più grande è quella relativa agli interventi di messa in sicurezza, rimozione e smaltimento delle alberature abbattute e relative al verde pubblico che ammontano a 196mila euro, seguite a quelle degli interventi edili di riparazione coperture scuole, recinzioni, lucernari e smaltimento di materiale di risulta per 53mila euro e infine la sistemazione di riparazione impianti elettrici, impianti di allarme e di illuminazione stabili per 36mila euro.

Le parole del vicesindaco