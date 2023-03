Più di 300 al via alla "Marcia di primavera"

Numerosi i partecipanti alla edizione numero 11 della Marcia di Primavera che si è tenuta domenica 12 marzo nelle campagne di Furato.

Marcia di Primavera: più di 300 partecipanti

Ben 468 i podisti partecipanti e ai primi 300 iscritti è stato dato come dono promozionale un salame di 400 grammi. Premiati dall'assessore allo Sport Paolo Ferrario con un cesto gastronomico i cinque gruppi più numerosi: Avis Corbetta (42 iscritti), The whisky group di Vanzago (38), Quelli della via Baracca di Ossona (31), Gso running di Villa Cortese (25), Gruppo podistico rhodense (20). Gli altri gruppi sono stati premiati con 10kg di pasta: Soi Inveruno e Italtel (19 partecipanti), Oratorio Cesate (18); 12 iscritti per Asd Le salamelle di Abbiategrasso, Avis Cinisello Balsamo, Gruppo podistico corbettese, Us Casterno.

La manifestazione è stata organizzata dall'Aido inverunese e dalla Polisportiva di Furato.