Più di 250 partecipanti alla Randonnè di San Valentino

Domenica 12 febbraio 2023, a Parabiago per la "Randonnè di San Valentino" sono partiti in più di 250 e quasi tutti hanno scelto il percorso più lungo forse anche grazie al fatto che la domenica è proprio bella ed il sole brilla sulla manifestazione del Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini organizzata tecnicamente dall'Associazione Libero Ferrario capitanata da Olindo Garavaglia.

La Randonnè di San Valentino a Parabiago

Il Lions Club parabiaghese lavora sempre in armonia fra i Soci e con le altre associazioni per la raccolta fondi a favore delle necessità della comunità di Parabiago e dintorni servendosi di ogni mezzo: dalla cena benefica, allo spettacolo teatrale piuttosto che alla presentazione di un libro e, in questa occasione, perchè no?, dello sport che è una delle attività più sane del momento storico attuale.

Anche al Centro Sportivo Venegoni-Marazzini di Parabiago, luogo di partenza e di arrivo, si è creato un certo feeling fra i rappresentanti dell'Associazione Rugby Parabiago, la Libero Ferrario ed il Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini il cui Presidente Ambrogina Pravettoni affiancato dal Past President Bibo Rigamonti nonchè supportato da alcuni Soci e Socie del Club (Rina, Ruggero ed Antonella) ha atteso il rientro di tutti i ciclisti per gustare tutti insieme una polenta e bruscitt ben fatta.

I commenti dei partecipanti

Pure l'Amministrazione Comunale non ha fatto mancare la partecipazione perchè, come fin dalla prima edizione della Randonnè di San Valentino, al via era presente il Consigliere Comunale ed affezionato sportivo Diego Salvini.