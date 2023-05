Più di 250 fra bambini e adulti all'appuntamento con AbbiateinBici FOTO

Sono stati oltre 250, tra bimbi e genitori, a partecipare alle biciclettate di sabato 6 e domenica 7 ad Abbiategrasso organizzate da FIAB ABBIATEinBICI.

AbbiateinBici con 250 partecipanti

Sabato si è svolta la gita finale del corso AbiCi Bambini in bicicletta con 45 bambini di 5-7 anni. I bambini, ciascuno seguito e controllato dal proprio genitore, hanno percorso 5 km su ciclabile, sterrato e strada con traffico, dimostrando di avere imparato bene come guidare la bicicletta in tutte le situazioni.

Ottimo si è dimostrato il risultato degli esercizi e dei giochi per migliorare l’equilibrio, imparare a togliere una mano dal manubrio per fare segnalazioni, frenare in discesa e su sterrato. Le gimkane sono servite a migliorare la precisione di guida ed il circuito con segnaletica e semaforo svolto con l’assistenza degli agenti di Polizia Urbana, ha dato le prime fondamentali nozioni di sicurezza stradale.

Arrivo alla Cappelletta, che si ringrazia per aver messo a disposizione la sua struttura ed anche per la collaborazione a Bimbimbici. Ogni partecipante ha avuto un diploma di merito e la “ABiCiPatente” con tanto di foto, oltre a una pettorina giallo brillante offerta dalla SAMAR di Cisliano.

A spasso per la campagna

Domenica pomeriggio, per la 19a volta, Bimbimbici ha portato tutti nella campagna della vallata per raggiungere, accolti dalla Banda Filarmonica, la Cascina San Donato che ha offerto una merenda. Oltre alla bella giornata i bambini hanno avuto una sacca di Decathlon Corsico ed i regali di una lotteria estemporanea offerti anche da Ciclofficina e Caffè e da Ciclo Libero.

A tutte le iniziative ha dato una importante collaborazione il Comune di Abbiategrasso, in particolare la Polizia Urbana e l’assessore Bertani. La promozione di AbiCi e Bimbimbici è stata possibile grazie al personale e ai dirigenti scolastici, oltre che alle associazioni dei genitori.