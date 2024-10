Più di 200 specie esposte alla Mostra micologica di Legnano

La 45 esima mostra micologica “Funghi dal Vero” si è aperta sabato pomeriggio 12 ottobre 2024 presso la sede del Parco dell’alto Milanese.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Antares, il Patrocino del Consorzio Parco al milanese e il contributo del Comune di Legnano. Alle ore 15 è iniziato l’allestimento di 6 banchetti, dove sono stati esposti circa 200 specie di funghi, provenienti dalle Alpi centro occidentali e della Svizzera. I funghi sono stati meticolosamente riposti in singoli cestini dove all’interno un’etichetta con 4 colori diversi, verde (commestibile), rosso (tossico), giallo (sospetto), giallo crema (non commestibile). Su ogni etichetta è stato indicato il nome scientifico e il sinonimo del fungo.

"Il nostro compito è quello di insegnare a classificare e distinguere i funghi nelle diverse famiglie, per evitare di raccogliere specie tossiche scambiandole per commestibili, correndo gravi rischi per la salute. Non dobbiamo dare raccomandazioni o consigli sul fatto che un fungo sia buono o meno" ha spiegato uno degli esperti di micologia.