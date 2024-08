Più di 160 espositori, tutto pronto per la Fiera di San Rocco

É ormai tutto pronto per il tradizionale appuntamento della Fiera di San Rocco, previsto per domani venerdì. Uno degli eventi più attesi per la comunità magentina che conserva ancora la sua originaria vocazione agricola con un’area dedicata.

«Quest’anno abbiamo deciso di rivedere il posizionamento delle bancarelle, rendendo il percorso più armonico per i visitatori e riassegnando un valore di centralità a Piazza Liberazione e a Via Garibaldi», ha sottolineato l’assessore alle Politiche per il Commercio Stefania Bonfiglio.

La Fiera si terrà dalle 8 alle 17

La fiera, che si svolgerà dalle 8 alle 17, interesserà: Piazza Liberazione – Via Mazzini (tratto Via Volta/Via San Biagio) - Via Garibaldi - Via Villoresi – Via Matteotti (tratto Via Pasubio/Via Santa Caterina) - Via Santa Caterina da Siena - Via Santa Crescenzia (tratto Via Pasubio/Via Fanti) - Via Fanti (tratto Piazza Kennedy/Via Matteotti) – Campo Aquile - Piazza Kennedy. L’area dedicata alla Fiera Agricola sarà come di consueto la Via Fanti, in particolare il Campo Aquile dove le aziende agricole partecipanti potranno posizionare gli animali (animali da cortile – cavalli – asini). A loro si aggiungerà il Comitato Agricolo del Magentino che sarà presente dalle 8 alle 13.30 con le aziende agricole del territorio e con diverse attività (ruota della fortuna, punto ristoro e molto altro).

Per questa edizione saranno presenti 166 operatori

Per questa edizione saranno presenti 166 operatori. I parcheggi consigliati sono infine quelli del multipiano di Via De Gasperi che sarà gratuito, il parcheggio del cimitero e Piazza Mercato.