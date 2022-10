Più di 11mila prestazioni sanitarie "fuori orario": ridotte le liste d'attesa

A settembre 2022 la Lombardia ha erogato 11.145 prestazione sanitarie aggiuntive grazie all'apertura straordinaria degli ambulatori di sera e nei giorni festivi e prefestivi.

Soddisfatta anche l'assessore Moratti:

"È una misura - ha aggiunto la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti commentando i dati comunicati dalle Aziende Sanitarie pubbliche (ASST/IRCCS) che, dal 1 maggio, garantiscono prestazioni anche nelle fasce serali (dalle 20 alle 24) dal lunedì al venerdì, nei pomeriggi dei giorni prefestivi e nei giorni festivi - che ho fortemente voluto pensando in particolare alle donne, impegnate sul fronte del lavoro e della famiglia: andare loro incontro in termini di orari in modo da facilitare l'accesso alle cure e agli esami diagnostici per la prevenzione, come le mammografie. Grazie a questa offerta in orari in cui le costose apparecchiature sarebbero altrimenti ferme, oltre 11.000 cittadini in più, a settembre, hanno avuto accesso a prestazioni sanitarie ambulatoriali. In questo modo riduciamo progressivamente le liste d'attesa. Un obiettivo su cui Regione Lombardia ha investito 84 milioni di euro".