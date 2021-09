Più autobus da Bareggio a Rho per la ripartenza scolastica

sindaco Linda Colombo per comunicare che “con particolare attenzione ai nuovi orari di ingresso e uscita degli studenti, sul territorio del Suo Comune è confermato l’incremento delle corse per le linee 431 e 433. Atm garantisce il massimo sforzo operativo e organizzativo per sostenere la ripartenza, un obiettivo comune che richiede l’impegno di tutti”. Con la riapertura delle scuole , più autobus da Bareggio per Rho. Nei giorni scorsi la direzione di Atm ha scritto alper comunicare che “con particolare attenzione ai nuovi orari di ingresso e uscita degli studenti,Atm garantisce il massimo sforzo operativo e organizzativo per sostenere la ripartenza, un obiettivo comune che richiede l’impegno di tutti”.

Più autobus da Bareggio a Rho

“Nei mesi scorsi avevo scritto a Città Metropolitana e alle aziende di trasporti locali per chiedere, appunto, il potenziamento del servizio negli orari scolastici per cercare di evitare assembramenti essendo in una fase ancora delicata della pandemia", ha dichiarato il sindaco Colombo.

Aumentate già le corse per Magenta

Nell'immediato il Comune aveva già avuto riscontri positivi con l'introduzione di due corse aggiuntive per Magenta: "Ora una buona notizia anche per gli studenti che vanno a Rho”, chiosa Colombo. Il potenziamento dei mezzi pubblici va nella direzione della prevenzione, riducendo il rischio assembramenti e il pericolo di contagio da Covid 19. Le scuole, inoltre, hanno previsto orari scaglionati di accesso per gli alunni, così da fluidificare l'utenza sui mezzi.